Norma Torres se pronuncia por informe de CICIG sobre caso de financiamiento ilícito en el partido UNE

Es esta oportunidad, la congresista estadounidense, Norma Torres, compartió que un mensaje positivo hacia el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Su pronunciamiento fue a través de su cuenta de Twitter, en donde la legisladora de Estados Unidos, de origen guatemalteco, apoyó el trabajo de investigación de la CICIG hacia el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En el tuit, Norma Torres comparte un comunicado de la CICIG en el que explica los avances en el caso Financiamiento Electoral Ilícito de la agrupación política UNE cometido en la campaña electoral del 2015.

La congresista adjunta un mensaje de apoyo:

Además, recuerda que la CICIG debe de culminar su mandato el 3 de septiembre de 2019.

Great to see @CICIGgt renew its important corruption investigations in #Guatemala. CICIG staff must be allowed to complete their work without interference. https://t.co/68pLZEA1aQ

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) February 8, 2019