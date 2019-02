"Todos tienen derecho a participar", dice Thelma Aldana en redes sociales

La exfiscal general Thelma Aldana escribió en su cuenta personal de Twitter un mensaje relacionado al proceso electoral que se desarrolla este año.

En el comentario de la exfuncionaria de lee un reproche a las prácticas oscuras relacionadas a la política en el país.

De igual manera, hizo mención a la participación de la ciudadanía para cambiar dichas prácticas.

El Tweet fue colocado a las 12:45 horas de este viernes 8 de febrero, y ya acumuló 87 comentarios. También fue compartido 176 usuarios de la referida red social y obtuvo 660 reacciones de "like".

Algunas de las respuestas que se hicieron señala que:

"Una persona no puede hacer nada para cambiar la realidad de Guatemala, ni la izquierda ni la derecha son opciones de cambio, en Guatemala no hay futuro sino surge una política diferente con políticos diferentes, no más ideologías de derecha y izquierda. No más de lo mismo".