Estados Unidos descarta uso de la fuerza para ingresar ayuda a Venezuela

Estados Unidos descartó este viernes el uso de la fuerza para hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela.

El anuncio lo hizo la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, hizo el anuncio ante periodistas.

"Estamos arreglando maneras de entrar y depende del lado venezolano. No vamos a entrar por la fuerza: esto es un movimiento civil, de ayuda humanitaria", subrayó Breier, y destacó el apoyo de asociaciones civiles y de la Iglesia.

Breier afirmó que Estados Unidos evalúa continuamente las condiciones en el terreno para determinar una distribución "de manera segura" y "eficiente" por parte de sus socios, y dijo que se han tomado recaudos para que el personal "no se ponga en peligro inadvertidamente".

LIVE NOW: An inside look at the warehouse where @USAID's pre-positioned aid stands ready to help the people of #Venezuela. https://t.co/INLtXhV69W #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/CTQiEBsrg6

— USAID/OFDA (@theOFDA) February 8, 2019