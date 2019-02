España reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela

España reconoció oficialmente este lunes al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, tras vencerse el ultimátum dado al mandatario Nicolás Maduro para que convocara elecciones.

“El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, el señor Guaidó, como presidente encargado de Venezuela”, señaló el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una declaración desde el Palacio de la Moncloa.

Sánchez subrayó que el reconocimiento a Guaidó tiene una finalidad clara: “convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones”.

España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Holanda (a los que el domingo se sumó Austria) habían puesto el 3 de febrero como fecha límite para que Maduro convocara comicios.

Poco después de haberlo hecho España, el Reino Unido, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, también anunció que reconocía a Guaidó como “presidente constitucional interino” de Venezuela.

“Nicolás Maduro no ha convocado elecciones presidenciales en el plazo de ocho días que habíamos establecido. Por ende, el Reino Unido junto con sus aliados europeos ahora reconoce a Juan Guaidó como presidente constitucional interino hasta que se pueda realizar una elección creíble. Esperemos que esta decisión nos lleve más cerca del fin de la crisis humanitaria”, escribió Hunt en Twitter.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) February 4, 2019