Nielsen advierte contra nueva caravana migrante acercándose a EE. UU.

La administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos vuelve a poner freno a la migración ilegal.

Este martes, el mandatario tomó medidas anunciando en Twitter que más tropas habían sido enviadas a la frontera.

"Una gran cantidad de personas están subiendo desde México con la esperanza de inundar nuestra frontera sur. Hemos enviado refuerzos militares. Construiremos un muro humano si es necesario. Si tuviéramos un verdadero muro, ¡esto no sucedería!", dijo Trump en Twitter.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2019