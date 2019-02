Juez Pablo Xitumul da detalles de la agresión en su contra

El juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, brindó detalles de la agresión que sufrió el pasado fin de semana por parte de un inspector de la Policía Nacional Civil (PNC).

En entrevista con Emisoras Unidas, el togado explicó que acababa de abordar su vehículo, junto con su nieta pequeña. En este se encontraban también sus dos hijos menores y su hijo mayor de edad. Cerca, en otro automóvil, estaba su esposa.

De repente se presentó el elemento de la entidad de seguridad, José Cuxaj, con otros “tres o cuatro” agentes armados.

“Lo primero que me gritó fue descienda del vehículo, vamos a revisar el vehículo. Cuando me grita de esa manera yo le digo cálmese, aquí no ha pasado nada, pero que baje a mi familia no se va a poder”, relató.