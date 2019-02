El Estado debe ser el que inicie cualquier ejercicio para la reducción de la pobreza, destacan expertos

El tema de la pobreza en Guatemala y las recientes declaraciones brindadas por el presidente Jimmy Morales en una actividad pública, donde aseguró que sigue siendo “pobre”, fueron analizadas este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitados en cabina participaron Rubén Morales, exministro de Economía; y Édgar Balsells Conde, exministro de Finanzas y doctor en Ciencias Políticas y Sociología.

Morales se refirió a la importancia de que la problemática de la pobreza sea abordada de manera profunda y se promuevan acciones para contrarrestarla.

“Los temas de gabinetes (de Gobierno) se van más por la coyuntura, por atender las urgencias. Sí se ven temas estratégicos importantes, pero la pobreza no se habla a fondo y no se toman acciones a fondo en el país, no solo en el gabinete”, indicó.