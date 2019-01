Jimmy Morales se queja de la Ley de Contrataciones

El presidente, Jimmy Morales, dijo que la Ley de Contrataciones “pone muchos obstáculos” para realizar obras.

Sus declaraciones se dieron en la inauguración del hostal “Aldea de la selva” del Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra) en Retalhuleu.

El mandatario hablaba de la recuperación de la red vial en ese departamento y, aunque asegura que se ha realizado, dijo que le ha sido difícil por la Ley de Contrataciones.

“El Irtra es el mejor lugar de recreación de la región. Es gracias a su trabajo que se logran realizar obras como estas para el disfrute de todos los guatemaltecos”, explica @jimmymoralesgt durante la inauguración del nuevo hostal del @IRTRAfelicidad pic.twitter.com/vRuKlSgJFQ — Publinews Plus (@Plus_PN) January 18, 2019

Los obstáculos

“Teníamos una carretera complicadísima y don Ricardo nos decía, 'presidente veamos como la podemos hacer'”, dijo el mandatario.

Morales dijo que se refería a una conversación que tuvo con el presidente del Irtra, Ricardo Castillo Sinibaldi.

“Él me ha dado la razón en múltiples ocasiones de cómo ha sido difícil trabajar con una Ley de Contrataciones como la que tenemos en la actualidad”, expuso.

Asimismo, afirmó que hubo dos años en los que “ni siquiera se pudo tocar la carretera por temas administrativos, legales y judiciales”, en referencia a otro tramo carretero.

“Estamos convirtiendo un sueño en realidad y lo ponemos a la disposición de todos los guatemaltecos”, comenta Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del @IRTRAfelicidad, durante la inauguración del nuevo hostal Aldea de la Selva. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/Jtiv99CJhO — Publinews Plus (@Plus_PN) January 18, 2019

Continuará

El presidente aseguró que seguirán los trabajos para ampliar y mejorar las carreteras, sobre todo las que conducen hacia las fronteras con El Salvador y México.

También dijo que se comenzó a trabajar en cuatro tramos de Escuintla hasta Ciudad Pedro de Alvarado.

Morales agregó que se ha recuperado infraestructura estratégica como, por ejemplo, el aeródromo en Retalhuleu y en Quetzaltenango.

#EnDirecto Te invitamos al primer recorrido del nuevo Hostal Aldea de la Selva, del Irtra de Retalhuleu, un ambiente que te enamorará con cientos de detalles especiales. Posted by Publinews Guatemala on Friday, January 18, 2019

La invitación

Morales reconoció el trabajo del Irtra como impulsador de la economía local.

Según el Inguat, dijo el mandatario, en la Semana Santa del 2018 Guatemágica tuvo 450 mil 229 visitantes, 35 por ciento más que el año anterior.

“Y por cierto, no he probado mejor morcilla que la de San Felipe Retalhuleu. Si alguien no la ha probado, se la recomiendo, y mejor si es pincatía”, dijo el presidente.

El Irtra inauguró el hostal “Aldea de la selva” que tiene 106 habitaciones, con capacidad para 440 huéspedes.

Las opciones de alojamiento fueron nombradas: