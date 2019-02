Migrantes guatemaltecos en EE. UU. denuncian fallas en sistema de empadronamiento

Guatemaltecos que residen en Estados Unidos denunciaron que el sistema electrónico de empadronamiento tiene fallas que les impide registrarse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Así lo dijo el presidente de la Coalición Nacional de Migrantes Guatemaltecos (Conguate), Hugo Mérida, en conferencia de prensa.

En la actividad participaron los diputados Nery Samayoa, presidente de la comisión del migrante del Congreso, y Melvin Caná, integrante de la referida mesa legislativa.

Durante su intervención, Mérida explicó que él intentó utilizar la aplicación electrónica que el TSE desarrolló para que los connacionales que se encuentran en el extranjero se puedan registrar y así participar en las elecciones generales de este año.

Sin embargo, le fue imposible ingresar sus datos.

Como evidencia el presidente de Conguate mostró los mensajes que connacionales le enviaron, en los cuales se quejan del sistema.

"Es una pesadilla. El enlace web solo funciona en Safari y no en Google Chrome. Segundo: pide escanear la parte de enfrente –del DPI– y cuando lo haces dice que escaneaste la parte de atrás. U cuando escaneas o tomas una foto de la otra parte, dice lo siguiente: que la cámara de la computadora no tiene buena resolución. Lueo me pide que baje el App (a pesar de qu dice que solo funciona en la computadora) y el linl del App no funciona".