Trump dice que las negociaciones comerciales con China “van bien”

En una serie de tuits publicados este jueves, el presidente Donald Trump aseguró que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China se desarrollan bien, en un espíritu de conciliación.

“Las conversaciones están yendo bien, con buenas intenciones y buen espíritu por ambas partes”, indicó Trump.

China’s top trade negotiators are in the U.S. meeting with our representatives. Meetings are going well with good intent and spirit on both sides. China does not want an increase in Tariffs and feels they will do much better if they make a deal. They are correct. I will be……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019