Jefe del Comando Sur de EE. UU. visita Guatemala para hablar de seguridad

El almirante Craig Stephen Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos conoció el trabajo que realiza la Fuerza de Tarea Tecún Umán del Ejército en una visita que hace a Guatemala.

Uno de los temas por los que arribó al país es seguridad y derechos humanos.

Estados Unidos hizo una declaración en la que indica que es la primera visita a Guatemala que realiza Faller.

Faller fue recibido ayer en el Comando de Fuerza Especial Naval de Guatemala, que apoya en la incautación de droga en la costa del Pacífico.

Además de reunirse con el ministro de la Defensa, Luis Ralda, estuvo con el embajador de EE. UU. en el país, Luis Arreaga.

A Faller le acompaña el Oficial Superior de Defensa y Agregado de Defensa de EE. UU. en Guatemala, coronel Steven D. Stanley.

#SOUTHCOM commander, Adm. Craig Faller, meets w/ U.S. Amb to Guatemala Luis E. Arreaga to discuss continued U.S. support to Guatemala’s counter illicit trafficking efforts, disaster response capabilities & human rights. #EnduringPromise @usembassyguate #EmbArreaga pic.twitter.com/fK9BspjJpJ

— US Southern Command (@Southcom) January 23, 2019