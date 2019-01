Pompeo en Davos: EE. UU. y Rusia no están “condenados” a otra Guerra Fría

“No estamos (Estados Unidos y Rusia) condenados a una rivalidad de la Guerra Fría”, manifestó Mike Pompeo ante la élite política y económica reunida en el Foro Económico Mundial 2019, que se celebra desde este martes en Davos, Suiza.

Pompeo habló a través de un video-mensaje, ya que tuvo que cancelar su viaje a tierras suizas por el cierre parcial del gobierno estadounidense.

El funcionario dijo que Washington está al tanto de la importancia de mitigar los riesgos entre las dos principales potencias nucleares del mundo: “Debo decir que ha sido una lucha”.

Pompeo llamó la atención sobre las acciones de Rusia en Ucrania, donde apoyó a los rebeldes separatistas y se anexó la península de Crimea, así como sobre los intentos de Moscú de interferir en las elecciones en Estados Unidos y otros países, según los servicios secretos estadounidenses.

