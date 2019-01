Trump insiste en el muro ante nueva caravana de migrantes hondureños

El presidente Donald Trump volvió a insistir en su promesa de un muro fronterizo, ante la partida de una nueva caravana de migrantes hondureños que salió este martes de San Pedro Sula.

Para el mandatario, esta nueva movilización es otra señal de que hace falta un muro en la frontera con México.

“Una nueva gran caravana se dirige hacia nuestra frontera sur desde Honduras. Decid a Nancy y a Chuck (los líderes demócratas del Congreso) que un dron sobrevolando no va a detenerlos”, tuiteó el presidente.

“Solo funcionará un muro. ¡Solo un muro, o una barra de acero, mantendrán la seguridad de nuestro país!”, agregó, pidiendo el fin del “shutdown”, el cierre que paraliza la administración federal estadounidense desde hace más de tres semanas.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2019