Trump viaja a la frontera con México para defender su promesa del muro

El presidente Donald Trump visita este jueves a la frontera entre Estados Unidos y México, con el único objetivo de defender su promesa de un muro fronterizo con el país vecino.

“¿Cuánta más sangre de estadounidenses tiene que ser derramada antes de que el Congreso haga su trabajo? Para quienes se niegan a un acuerdo en nombre de la seguridad fronteriza, yo les pediría que se imaginen si fuera su hijo, su esposo o su mujer cuya vida quedó totalmente destrozada y rota”, dijo el mandatario antes del viaje.

Pero en la frontera con México, trabajadores humanitarios tienen un mensaje para Trump: las cosas no son como él las presenta y las personas que cruzan hacia Estados Unidos no son principalmente asesinos y traficantes, como él sugiere.

“La verdad es que un gran porcentaje de la gente que entra al país, que pide entrar al país, no son criminales: son familias, niños, madres, que realmente piden protección”, dice la hermana Norma Pimentel, del Centro católico de ayuda humanitaria en McAllen, Texas.

El viaje del mandatario ocurre, además, solo un día después de que este decidiera abandonar las negociaciones con los líderes demócratas para poner fin al cierre parcial del gobierno, que afecta a unos 800 mil funcionarios federales.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!

