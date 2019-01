Nineth Montenegro sobre antejuicio: “Veo esto lamentablemente muy politizado”

Luego de que se conociera que la jueza pesquisidora que llevó a cabo las diligencias de antejuicio contra Nineth Montenegro recomendó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le retire la inmunidad, la legisladora se pronunció.

La secretaria general del partido Encuentro por Guatemala es señalada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por haberse encontrado supuestas anomalías en el manejo de fondos de esa agrupación.

A criterio de Montenegro, se trata de una posible “venganza” en su contra, por la vinculación política que se ha hecho de ella con la exjefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana.

“Tenemos que hacer un análisis, no solo jurídico, sino político, porque veo esto lamentablemente muy politizado”, dijo.

Señaló que desde semanas atrás se enteró que la jueza pesquisidora Zonia Santizo, quien integra la Sala Tercera de Apelaciones, remitió el informe a la Corte, y aunque solicitó información sobre el tema, esta no se le proporcionó.

“Es muy sintomático que surja en este momento, precisamente en estos días cuando todos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo porque se mantenga el orden constitucional y el estado de derecho”, mencionó.

Con relación a los señalamientos, Montenegro aseguró que “no hay absolutamente nada”, sino que es una cuestión política por la supuesta relación que han hecho de ella y la exfiscal. Esto se da, incluso aunque su partido no ha dicho si participará o no con Aldana.

“Esa es la verdad y es como una especie de venganza de cercenarla por todos lados, y cercenarme a mí también, para que no solo no haya partido, sino que no participe”, expuso.