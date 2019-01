Torres señala “evidente indiferencia” del Gobierno de Guatemala a los fallos judiciales sobre CICIG

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció con relación a la decisión del Gobierno de no permitir que ingrese al territorio nacional un funcionario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

Yilen Osorio, de origen colombiano, arribó a Guatemala este sábado; sin embargo, autoridades migratorias no le permitieron el acceso al país, pese a que hay fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC) que señalan lo contrario.

Torres señaló estar “sorprendida” y “disgustada” por la evidente indiferencia del Gobierno de Guatemala ante los fallos judiciales. “El respeto por el estado de derecho es la base de cualquier democracia”, dijo.

Además, calificó al gobierno del país centroamericano como “mafioso” y aseguró que es porque “tiene tanto miedo de enfrentarse a la justicia”, que optó por detener al investigador en el aeropuerto.

