PDH señala que hay “delito flagrante” de parte de autoridades al no dejar ingresar a funcionario de CICIG

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló que las autoridades guatemaltecas están cometiendo un delito en flagrancia al no permitir el ingreso de un funcionario de la CICIG, que arribó al país este sábado y se encuentra retenido en el lugar.

Yilen Osorio, investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es uno de los 11 funcionarios a quienes la Cancillería les revocó la visa de cortesía.

El portavoz de la entidad internacional, Matías Ponce, confirmó que este sábado, tras su llegada al aeropuerto Internacional La Aurora, las autoridades migratorias lo aislaron en un área de Migración.

El vocero resaltó que se le prohibió acceder a Guatemala, a pesar de las disposiciones señaladas por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Cabe señalar que la resolución del máximo tribunal, que ampara al personal de la comisión, “señala claramente que se abstengan de mermar o limitar la locomoción o el tránsito de los funcionarios de la CICIG”, resaltó Ponce.

Mientras tanto, el procurador Rodas señaló que nadie puede alegar ignorancia a la ley, y que la Cancillería, Migración y el Ministerio de Gobernación ya han sido notificados de las resoluciones judiciales.

“No hay ningún argumento que justifique una violación al estado de derecho, no hay nadie superior a la ley. No pueden obviar las resoluciones”, dijo.

“Estamos preocupados porque se quiere sacar del país, con destino a El Salvador, al investigador”, añadió Rodas.

El oficial de turno de la PDH se hizo presente al aeropuerto para verificar las acciones de las autoridades de Migración en este caso.

Pide al MP actuar

El magistrado de conciencia señaló que ante la "desobediencia flagrante", el Ministerio Público (MP) debe actuar de forma inmediata para hacer respetar el ordenamiento jurídico.

“Espero que se haga valer el estado de derecho porque no hay ningún argumento que justifique una violación al mismo”, expuso.

Aseguró que no tiene sentido lo que están haciendo las autoridades guatemaltecas. “Nos ponen al borde. Ya se traspasaron la barda de violar la ley, y por eso le corresponde al MP actuar en estos momentos”.

“Como institución del Procurador de los Derechos Humanos vamos a estar observando cómo siguen evolucionando estos lamentables hechos”, concluyó.