Piloto de tráiler que sufrió accidente en Salcajá cuenta que se casaría este domingo

En horas de la mañana de este sábado 29 de diciembre, un tráiler volcó en el kilómetro 190, frente al monumento al inmigrante en Salcajá, Quetzaltenango.

En el trágico accidente murieron cuatro personas, todos miembros de una familia que se conducía en un vehículo de cuatro puertas y que fue aplastado por un contenedor que le cayó encima.

En el tráiler se conducían José Acevedo (piloto), de 42 años; y Rigoberto Campos, de 58, quienes heridos fueron llevados a un hospital.

Antes de ser trasladado a un centro asistencial, el piloto José Acevedo dijo algunas palabras a las personas que lo auxiliaron. El video de la declaración fue publicado por Knal 4 Quiché y en las imágenes se observa el momento en el que el conductor con golpes, temblando y agobiado, dice una frase.

Su preocupación era que ya no podría llegar a su ceremonia matrimonial.

“Díganle a mi mujer que no me podré casar mañana, porque me pasó esto”, expresó Acevedo.