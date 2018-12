Empresarios no prevén inversión en año electoral

En un año electoral es difícil que se prevea inversión, según la Tercera Encuesta de Percepción Empresarial y Expectativa 2019.

“Un año electoral es menos inversión por la especulación”, dijo el primer vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Juan Carlos Tefel.

En los últimos tres años electorales ha habido crecimiento económico, en esta ocasión puede ser diferente, opinó Tefel.

No obstante, explicó que no es por el hecho en sí de que haya elecciones, si no porque inciden otros factores.

#AHORA@CACIFnoticias presenta los resultados de la III Encuesta de Percepción Empresarial 2018 y muestra cómo está Guatemala en comparación a los países de Centroamérica pic.twitter.com/KQvOdkA3U0 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) December 13, 2018

El año electoral

“Las condiciones macroeconómicas del mundo no apuntan a que el mundo vaya a crecer”, dijo José Manuel Chávez del Central American Business Intelligence (CABI).

Asimismo, Chávez analizó los resultados de la encuesta del Cacif en la que participaron 86 empresarios.

“Ningún empresario va a apostar a algún candidato que no cree las condiciones para que se queden los empleos”, comentó el experto.

A pesar de todo, el analista dijo que se les debe pedir la agenda económica a los candidatos.

Las propuestas

En la encuesta los empresarios mencionaron tres factores que ayudarían a mejorar la economía nacional.

Tefel dijo que la mayoría se concentra en:

Certeza jurídica

Falta de aplicación de la justicia

Pobre inversión en infraestructura

Asimismo, otra de las conclusiones es que el próximo año la situación económica se va a mantener, por lo que se enfocarán en reducción de costos y eficiencias.

Además, Tefel enlistó los factores negativos para la industria en Guatemala:

Falta de certeza jurídica

Desaceleración económica local

Caída de los precios de commodities

La incidente de la justicia

“Desde el sector privado hemos luchado contra la corrupción desde hace 40 años”, comentó Tefel.

No obstante, el empresario considera que es importante que la justicia no sea selectiva ni que los casos sean mediáticos.













Con información de Emisoras Unidas.