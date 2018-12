EN IMÁGENES. Miles acuden a visitar a la "Virgen Morena" un día antes de su celebración

View this post on Instagram

Decenas de personas acudieron desde hoy al Santuario de Guadalupe, en la octava calle de la zona 1, para visitar a la "Virgen Morena" cuya fiesta es mañana, 12 de diciembre. | Video: Publinews/@edwinbercian . . #VirgenDeGuadalupe #VirgenMorena #Guadalupana #SantuarioDeGuadalupe #Guatemala