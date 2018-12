Ministro pide a Trump no interferir en política interna de Francia

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, pidió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no interfiera en la política interna de Francia, en respuesta a los tuits publicados por el mandatario norteamericano sobre las protestas en París.

"Le digo a Donald Trump y el presidente de la República (Emmanuel Macron) le dice también: no tomamos partido en los debates estadounidenses, déjenos vivir nuestra vida como nación", declaró Le Drian en una entrevista televisiva.

El sábado, Trump acudió a su cuenta de Twitter para arremeter de nueva cuenta contra el Acuerdo de París, el cual calificó de "ridículo" y "extremadamente costoso".

"El Acuerdo de París no está funcionado muy bien para París. Protestas y disturbios por toda Francia. La gente no quiere pagar largas sumas de dinero, mucho a los países del tercer mundo (que son cuestionables), para proteger el medioambiente", escribió Trump en un primer tuit.

"Están cantando ¡Queremos a Trump! Amo a Francia", añadió.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.

"Muy tristes día y noche en París. ¿Tal vez es hora de terminar el ridículo extremadamente costoso Acuerdo de París y devolver el dinero a la gente en forma de impuestos más bajos? ¡Estados Unidos está muy por delante en ese sentido (…)", añadió en un segundo mensaje.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018