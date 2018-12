Trump elige a nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto

El presidente Donald Trump nominó el sábado como jefe del Estado Mayor Conjunto al general Mark Milley, comandante del ejército y experimentado militar en Irak y Afganistán.

De ser confirmado por el Senado, el general Milley, quien está al mando del ejército desde agosto del 2015, reemplazaría al general de la Infantería de Marina Joseph Dunford.

El mandato de Dunford concluye hasta el 1 de octubre. Trump dijo que la fecha de transición no ha sido determinada.

Trump hizo el anuncio vía Twitter, afirmando que “me place anunciar mi nominado del general de cuatro estrellas Mark Milley, comandante del Ejército de Estados Unidos, como jefe del Estado Mayor Conjunto, en reemplazo del general Joe Dunford, quien se retirará. ¡Estoy sumamente agradecido a estos hombres extraordinarios por su servicio a nuestro País!”.

I am pleased to announce my nomination of four-star General Mark Milley, Chief of Staff of the United States Army – as the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, replacing General Joe Dunford, who will be retiring….

