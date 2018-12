Norma Torres dice que el gobierno de Guatemala "intentó intimidar a la embajada de EE. UU."

La congresista estadounidense Norma Torres, de origen guatemalteco, afirmó que el gobierno de Guatemala habría intentado intimidar al personal de la embajada de Estados Unidos en agosto pasado.

Dicha reacción fue difundida por Torres por medio de su cuenta oficial de Twitter, en donde señala:

Ese señalamiento se deriva de una carta que un grupo de congresistas estadounidenses remitió a Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estado de EE. UU., en la cual pedían una explicación por una nueva donación equipo militar para Guatemala.

Proud to join my friend @RepEliotEngel in this effort. We cannot afford to put our head in the sand after #Guatemala government tried to intimidate U.S. Embassy with our own equipment! https://t.co/ONxNv2v5u5

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 8, 2018