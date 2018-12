Departamento de Estado de EE. UU. apoya a la CICIG, según carta enviada a Engel

El Departamento de Estado de Estados Unidos mostró su apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y a Iván Velásquez por medio de una carta enviada al congresista Eliot. L. Engel.

De acuerdo con el documento, fechado el miércoles 3 de octubre y recibido el domingo 11 de noviembre pasados, se detalla:

Además, se manifiesta el rechazo ante la designación de personal de la Organización de Naciones Unidas como persona non grata.

