Congresistas de EE. UU. piden a Pompeo que se consulte cada transferencia hacia Guatemala

Un grupo de congresistas y representantes de Estados Unidos pidieron una explicación a Mike Pompeo, secretario de Estado de ese país, sobre la donación de 38 nuevos jeeps J8 para Guatemala.

Por medio de una carta que fue enviada el pasado jueves 6 de diciembre al funcionario, los congresistas y representantes requirieron que con cada nueva donación de ese país hacia la nación centroamericana, se haga una consulta al Congreso.

En la misiva se destaca que todavía no se ha emitido una respuesta oficial sobre la información que se hizo del conocimiento del gobierno estadounidense acerca del uso de varios vehículos militares de otra donación, que el 31 de agosto último transitaron frente a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la embajada de EE. UU.

De acuerdo con la información, ese día, cuando el presidente Jimmy Morales anunció que no se renovaría el mandato de la CICIG, las autoridades guatemaltecas habrían cometido abusos en contra de siete personas que integran al personal tanto de la embajada como de la entidad apoyada por la Organización de Naciones Unidas.

También puedes leer: Departamento de Estado de EE. UU. apoya a la CICIG, según carta enviada a Engel

La nota fue firmada por:

Y se afirma que el 2 de agosto los 38 jeeps llegaron a la aduana de Puerto Barrios, Izabal. Dos días después los vehículos salieron de dicho lugar.

Ranking Member @RepEliotEngel demands answers: @StateDept transferred U.S. military vehicles to Guatemala, even after the Guatemalan government misused U.S.-donated armed vehicles to intimidate U.S. and U.N. personnel earlier this year. Read more here: https://t.co/GTDs5UBPoq pic.twitter.com/IMRYzPSawN

— House Foreign Affairs Committee Democrats (@HFACDemocrats) December 7, 2018