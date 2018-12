EE. UU. insta a sus socios a combatir la corrupción

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instó a los países socios de dicha nación para incrementar los esfuerzos en contra de la corrupción.

Dicho mensaje está contenido en una nota que difundió el Departamento de Estado de EE. UU. en conmemoración del Día Anticorrupción, que se celebra este domingo 9 de diciembre.

Pompeo manifestó lo siguiente:

.@SecPompeo: As we look ahead to #InternationalAnticorruptionDay on December 9, we pledge to continue working with our partners to prevent & combat corruption worldwide. We call on all countries to implement their international anticorruption commitments. https://t.co/Zwz2Mew0nZ

— Department of State (@StateDept) December 7, 2018