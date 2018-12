Casa de Dios asegura estar registrada en la IVE y SAT

La iglesia cristiana Casa de Dios publicó un nuevo comunicado oficial en el que hacen saber que desde que fue fundada, hace 22 años, han cumplido con sus obligaciones en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Este documento se publica luego de que en las últimas horas la cadena estadounidense Univision publicara un reportaje titulado "Los magnates de Dios", en el cual se revelan nexos entre el pastor Carlos Luna, más conocido como Cash Luna y la narcotraficante Marllory Chacón.

Y también, luego del anuncio realizado por el Ministerio Público (MP), indicando que se iniciará una investigación en contra de Luna.

De acuerdo con la misiva, la iglesia indica que están inscritos en el Ministerio de Gobernación. Además, cumplen con sus obligaciones en la SAT e IVE.

Por otra parte, la entidad religiosa indica que repudian las "falsas noticias publicadas en El Periódico y la cadena Univisión, que se atreven a transmitir un reportaje con testigos falsos; uno ellos se escuda en el anonimato y el otro, según la publicación, fue capturado y deportado por las autoridades estadounidenses", indican.

Por su parte, el líder de Casa de Dios, el pastor Cash Luna, también publicó un comunicado a través de sus redes sociales oficiales en el que asegura que mediante las publicaciones de los medios antes mencionados "se pretende dañar la honorabilidad e integridad de mi labor".

Además, el religioso indica que es respetuoso de la ley y que siempre ha cumplido con las normativas y obligaciones a las cuales está sujeto.

Siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, bendigo al que me maldice y oro por el que me persigue, recordándoles que el noveno mandamiento dice: 'No difamarás a tu prójimo"", finaliza el comunicado.