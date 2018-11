Ivanka Trump rompe el silencio sobre el escándalo por el uso de su email personal

En una entrevista con ABC News, Ivanka Trump se refirió al escándalo desatado a raíz de que se descubriera que utilizó su cuenta personal de correo electrónico para asuntos de gobierno, y descartó las comparaciones con un caso similar de 2016, que envolvió a la exsecretaria de Estado y entonces candidata a la presidencia, Hillary Clinton.

En la entrevista difundida este miércoles, Ivanka opinó que usar su correo electrónico privado, en momentos en que se preparaba para un empleo gubernamental, no puede compararse con el caso de Clinton.

EXCLUSIVE: Ivanka Trump insists that "there’s no connection between" her situation and Hillary Clinton’s email scandal. https://t.co/vBtYtmtgnk pic.twitter.com/hrD66GAzKx

La hija del presidente aclaró que sus mensajes fueron archivados y que en ellos no había información confidencial. También aseguró que no los borró.

“Todos mis emails están guardados, preservados. No borré ninguno”, dijo la hija del presidente. “No hay restricción alguna sobre el uso del email personal”, declaró.

Tanto republicanos como demócratas en el Congreso han dicho que investigarán el asunto.

.@IvankaTrump to @DebRobertsABC on her use of personal email vs. Hillary Clinton's: "There just is no equivalency between the two things." https://t.co/yL3oLTXcqd pic.twitter.com/qBiTbw8BdB

