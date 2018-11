Trump propone crear su propia cadena de TV para “contrarrestar” a CNN

Nuevo capítulo en la “guerra” mediática entre el presidente Donald Trump y CNN. Solo días después del escándalo por el tema de la acreditación del periodista Jim Acosta, el mandatario ha vuelto a arremeter en contra de la cadena, acusándola de retratar a Estados Unidos “de una manera injusta y falsa”.

“CNN tiene una voz poderosa que retrata a Estados Unidos de una manera injusta y falsa”, tuiteó Trump el lunes.

Al mismo tiempo, el presidente sugirió la idea de crear su propia cadena de televisión, con objeto de “contrarrestar” a CNN.

“Algo tiene que hacerse, incluyendo la posibilidad de que Estados Unidos empiece su propia cadena mundial de noticias, para mostrarle al mundo la forma en la que realmente somos: ¡GRANDES!”, escribió.

….and false way. Something has to be done, including the possibility of the United States starting our own Worldwide Network to show the World the way we really are, GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2018