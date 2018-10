Hillary Clinton se pronuncia tras envío de “dispositivo explosivo” a su casa

La exsecretaria de Estado y excandidata presidencial, Hillary Clinton, se pronunció este miércoles luego de que se revelara que un paquete con un posible “dispositivo explosivo” fue enviado esta semana a su residencia en Chappaqua, en el estado de Westchester.

Clinton habló durante un evento de recolección de fondos para la candidata demócrata al Congreso, Donna Shalala, en Miami, Florida.

Al ser cuestionada sobre el incidente, la exfuncionaria opinó que Estados Unidos vive “tiempos difíciles” e hizo un llamado a la unidad nacional.

“Estamos bien, gracias a los hombres y mujeres del Servicio Secreto que interceptaron el paquete dirigido a nosotros mucho antes de que llegara a casa”, dijo Clinton.

Poco antes, en Sunrise, al norte del lugar donde se llevaba a cabo el acto, se reportó el hallazgo de otro paquete sospechoso, el cual había sido enviado al edificio donde tiene su oficina la congresista demócrata, Debbie Wasserman Schultz. Las instalaciones fueron evacuadas como medida de precaución.

El dispositivo enviado a Clinton, así como este otro hallado en Florida, fueron dos de los cuatro encontrados el miércoles en Estados Unidos.

Los otros dos fueron enviados a la casa del expresidente Barack Obama y a las oficinas de la cadena de televisión CNN, en Nueva York. No se reportaron personas heridas como consecuencia de estos incidentes.

A través de un comunicado, el Servicio Secreto estadounidense informó que “se ha iniciado una amplia investigación criminal que incluirá todos los recursos disponibles a nivel federal, estatal y local para determinar el origen de los paquetes e identificar a los responsables”.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI

— U.S. Secret Service (@SecretService) October 24, 2018