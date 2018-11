VIDEO. Melania Trump devela el decorado navideño de la Casa Blanca

Por medio de un video, la primera dama estadounidense, Melania Trump, develó los detalles del decorado navideño para la Casa Blanca.

“Tesoros estadounidenses” es el tema de este año, y pretende destacar la diversidad y creatividad de la arquitectura estadounidense. Fue diseñado, además, por la propia Melania.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15

Cuatro manteles elaborados para la ocasión representan los rascacielos de Nueva York, San Luis, Chicago y San Francisco. Setenta y dos adornos de papel, elaborados a mano, que representan a seis regiones en diversas partes de la nación, decoran cuatro abetos de cuatro metros de altura.

En la biblioteca, los árboles están decorados con adornos de todos los estados y territorios.

Thank you to all the volunteers from across our great nation who are working hard to decorate the @whitehouse. Can’t wait to view it all tomorrow night! #ChristmasattheWhiteHouse 🌲 pic.twitter.com/rfhR7uGtf6

— Melania Trump (@FLOTUS) November 24, 2018