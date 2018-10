Avión en el que viajaba Melania Trump realiza aterrizaje de emergencia

Momentos de tensión vivió la tripulación del avión en el que viajaba la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, al verse obligada a realizar un aterrizaje de emergencia debido a un “problema mecánico”.

Según los primeros reportes, durante los primeros minutos del vuelo, que se dirigía a Filadelfia, pudo percibirse “olor a quemado” y se produjo humo en la cabina.

A los periodistas que también iban en el avión se les entregaron toallas mojadas y se les pidió que se las pusieran sobre la cara para mitigar el fuerte olor.

El avión emprendió el viaje de regreso y aterrizó sin problemas en la Base Conjunta Andrews.

“La aeronave de la primera dama en tierra firme en Andrews. No hay prisa para bajar del avión después de detectar humo y olor a quemado. El problema ocurrió aproximadamente 10 minutos después del despegue en ruta a Filadelfia (…) Prensa y funcionarios salen tranquilamente a la pista”, tuiteó Mark Knoller, corresponsal de CBS.

