CICIG brinda detalles sobre el caso "Ejecuciones Extrajudiciales"

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dio a conocer mediante un comunicado algunos detalles sobre el caso conocido como "Ejecuciones Extrajudiciales".

En este, la entidad explica que dicho caso se dio a conocer el 29 de octubre de 2018 por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Ese día se ejecutaron cuatro de cinco órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Mayor Riesgo A. El ex viceministro Kamilo Rivera se encuentra prófugo.

Según la CICIG, la investigación evidenció ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por una estructura crminal paralela que operaba desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 a 2007.

Contexto

De acuerdo con lo presentado por CICIG, en 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel "El Infiernito". Para entonces, autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) pusieron en marcha el "Plan Gavilán" con la finalidad de recapturar a los prófugos.

Pero esta "estructura criminal" utilizó infraestructura y recursos del Estado para ubicar a los fugados, a quienes una vez ubicados se les ejecutaba. Los no ejecutados fueron víctimas de torturas.

De esta manera la estructura cometió graves violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de las personas quienes, estando ya bajo su custodia, fueron ejecutadas extrajudicialmente o torturados", se explica.

Nuevos hechos

En este nuevo caso, las autoridades indican que se trata de 7 nuevos hechos que no han sido juzgados en tribunales nacionales o extranjeros.

Publinews Guatemala CICIG asegura que ilícitos señalados en el caso "Ejecuciones Extrajudiciales" son hechos nuevos "No hay violación al principio procesal que refiere que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho", se refiere la entidad al nuevo caso.

Los ilícitos que están siendo señalados corresponden a hechos nuevos y distintos a los presentados en casos anteriores.

"Se trata, en concreto, de 7 presuntos actos delictivos (3 ejecuciones extra judiciales y 4 torturas), acciones que no han sido ventiladas ni imputadas en tribunales nacionales o extranjeros con anterioridad. Por lo tanto, no hay violación al principio procesal que refiere que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho (non bis in idem, Artículo 17 del Código procesal Penal).

Contrariamente a lo que se ha señalado, al Sr. Carlos Vielmann no se le imputa la pertenencia a la estructura criminal que operaba en el Ministerio de Gobernación (asociación ilícita) dado que en la época de los sucesos no estaba en vigor la Ley de Delincuencia Organizada. Lo que se le imputan son delitos específicos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, que no han sido juzgados con anterioridad", indica la misiva

Los hechos juzgados por la Audiencia Nacional de España, en el caso del imputado Carlos Roberto Vielmann Montes, refieren a otros eventos, ocurridos en tiempo y lugar diverso, relativos a ejecuciones extrajudiciales de víctimas distintas de las que ahora le están siendo imputadas, tal como se detalla a continuación:

Imputaciones de ejecuciones extrajudiciales anteriores en Guatemala y en España Víctimas ejecutadas extrajudicialmente (Caso Ejecuciones Extrajudiciales y Torturas) Edwin Santacruz Rodríguez ("Río Hondo") 3 de noviembre 2005 Hugo Humberto Ruiz Fuentes, 14 de noviembre de 2005 Julián Morales blanco y José María Maldonado Sosa ("Las cuevas"), 1 de diciembre de 2005 Douglas Sadiel Arauz Palacios, 20 de diciembre de 2005 José Abraham Tiniguar Guevara (Pavón), 25 de septiembre de 2006 Adonis Asael Murillo, 20 de diciembre de 2005 Mario Misael Castillo (Pavón), 25 de septiembre de 2006 Personas torturadas imputadas en la actualidad Jorge Eduardo Batres Pinto (Pavón), 25 de septiembre de 2006 Marco Tulio López y López, 23 de octubre 2005 Luis Alfonso Zepeda González (Pavón), 25 de septiembre de 2006 Luis Humberto Arana Sarceño, 23 de octubre 2005 Carlos René Barrientos Vásquez (Pavón), 25 de septiembre de 2006 Julio Oswaldo García Palacios, 19 de noviembre de 2006 Gustavo Adolfo Correa Sánchez (Pavón), 25 de septiembre de 2006 Isaías López Castillo, 25 de octubre de 2005 Erick Estuardo Mayorga Guerra (Pavón), 25 de septiembre 2006

Sobre la evidencia

la evidencia de este caso incluye más de cincuenta declaraciones testimoniales de ciudadanos que fueron testigos de los hechos, algunos de ellos porque estuvieron presentes en el lugar de la comisión de los mismos y otros que tuvieron conocimiento, indica la CICIG.

De los más de 50 testimonios, 4 son de privados de libertad.

Estos testigos han hablado únicamente sobre los hechos de torturas de las que fueron víctimas directas. Sus testimonios no servirán como evidencia en materia de ejecuciones extrajudiciales. Esas cuatro personas siguen cumpliendo su condena en calidad de detenidos y en ningún momento han sido favorecidos o han recibido beneficio penitenciario o de cualquier otra índole. No son colaboradores eficaces ni tendrán reducción de pena alguna por su testimonio.

"No hay colaboradores eficaces"

Asimismo, la CICIG también informa que en este nuevo caso no existen figuras de colaboradores eficaces, ni tampoco han sido otorgados beneficios económicos a los testigos.

A ese respecto ha circulado un audio que supuestamente recoge una negociación entre fiscales de la FECI y el Sr. Marco Tulio López, privado de libertad, con el presunto objetivo de que éste realizara declaraciones particulares como testigo a cambio de beneficios.

Tal grabación está editada y el Ministerio Público se encuentra verificando su veracidad o adulteración", asegura la entidad.

Posiblemente tal audio fue grabado en 2013 en el marco de una solicitud de prueba por parte de la Confederación Suiza en el proceso que se siguió con el Sr. Sperissen, quien fue sentenciado en tal país.

Las declaraciones del Sr. Marco Tulio utilizadas como evidencia en la presente investigación, prestadas ante la Fiscalía y ante juez, están fechadas 2011 y 2012 respectivamente, anteriores a la grabación del audio.

* Con información de CICIG.