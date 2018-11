VIDEO. Migrante hondureña pide perdón por decir que los frijoles son comida para cerdos

Miriam Celaya, una migrante hondureña que forma parte de las caravanas que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica en busca de una nueva vida en Estados Unidos, se hizo viral la semana pasada por unas polémicas declaraciones en las que criticó la comida que había recibido durante su trayecto hacia tierras norteamericanas.

“Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, y la verdad la comida que están dando aquí es fatal”, dijo Celaya a periodistas de Deutsche Welle la semana pasada.

“¡Solo mire lo que están dando! Puros frijoles molidos; como si le estuvieran dando de comer a los chanchos (cerdos)”, criticó la migrante, mientras mostraba el plato de comida, en el que también se veían tortillas. “Ni modo, hay que comerse esa comida, porque si no, nos morimos del hambre”, agregó.

Sus palabras generaron una ola de indignación en las redes sociales, misma que también derivó en comentarios xenófobos en contra de los miles de migrantes que viajan en las caravanas.

Muchos llamaron “desagradecida” a la mujer, pero otros transformaron su crítica en ataques con tintes racistas y generalizados.

“Desagradecidos. Supongo que quieren entrar a la fuerza a otro país porque en el suyo comen faisán dorado. Me dio hambre”, ironizó un usuario. “La bronca es que estas personas entraron en masa, cometiendo actos de vandalismo y están exigiendo cosas sin habérselas ganado. En cambio, la mayoría de coreanos, chinos, colombianos y gringos que radican en México vienen a trabajar o a emprender su negocio por acá”, escribió otro internauta.

El revuelo en redes sociales fue tal que llegó hasta la propia Miriam, quien en una nueva entrevista concedida al periodista Aitor Saenz, de Deutsche Welle, se disculpó por sus comentarios y trató de explicar lo que había ocurrido.

“Mil disculpas. Le pido perdón al pueblo mexicano; se han portado muy bien. Eso yo lo dije porque me sentí mal por mi nena (…) Me duele mucho porque me han hecho bullying. Yo lo dije porque me sentía mal, porque a ella (su hija) le dieron el plato de comida a la fuerza. Ella dijo que no quería porque andaba mal del estómago”.