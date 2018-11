Trump agradece a Arabia Saudita por caída de precios del crudo

El presidente Donald Trump agradeció el miércoles a Arabia Saudita por la súbita caída en los precios del crudo, un día después de reafirmar que Washington seguirá siendo “firme” aliado de Riad pese al escándalo por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

“Los precios del petróleo están bajando. ¡Genial! Es como un gran recorte fiscal para Estados Unidos y el mundo. ¡Disfruten! 54 dólares, estaba en 82 dólares antes”, tuiteó el mandatario. “Gracias, Arabia Saudita, ¡pero bajemos más!”, agregó.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2018