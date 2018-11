Trump: Bin Laden debió ser capturado mucho antes

El presidente Donald Trump repitió el lunes que Osama Bin Laden debió haber sido capturado mucho antes, al tiempo que echó la culpa a sus predecesores y a Pakistán.

"Por supuesto que deberíamos haber capturado a Osama Bin Laden mucho antes de lo que lo hicimos", escribió el mandatario de Estados Unidos en un comentario que se hacía eco de las declaraciones que efectuó el domingo a la cadena Fox News y que provocaron la ira de Pakistán, donde el líder del grupo armado se había estado escondiendo.

"Lo señalé en mi libro justo ANTES del ataque al World Trade Center" en Nueva York, continuó.

"El presidente Clinton falló con su disparo. Le pagamos miles de millones de dólares a Pakistán y nunca nos dijeron que vivía allí. ¡Tontos!", expresó Trump.

Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President Clinton famously missed his shot. We paid Pakistan Billions of Dollars & they never told us he was living there. Fools!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2018