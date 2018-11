Kim Jong-yang supera a candidato ruso y se queda con la presidencia de Interpol

El surcoreano Kim Jong-yang fue elegido este miércoles como presidente de Interpol, para un mandato de dos años, El asiático, quien ya ocupaba el puesto interino tras la súbita “dimisión” de su antecesor, Meng Hongwei (acusado de corrupción en China), superó a su rival ruso, Alexander Prokopchuk, en la elección.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 21, 2018

Casa Blanca se oponía

La Casa Blanca y sus socios europeos cabildearon en contra de los intentos de Prokopchuk para ser nombrado presidente del organismo, alegando que su elección llevaría a más “abusos” al sistema de notificaciones rojas de Interpol por parte de Rusia, para perseguir a sus oponentes y disidentes prófugos.

Con sede en la ciudad francesa de Lyon, Interpol es conocido por emitir “notificaciones rojas” que identifican a sospechosos buscados por otro país, colocándolos en la lista de “más buscados” del mundo.

“Alentamos a todas las naciones y organizaciones que forman parte de Interpol y respetan el estado de derecho a elegir a un jefe íntegro. Pensamos que será el caso del señor Kim”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, un día antes de la votación.

A través de una carta abierta publicada el lunes, senadores estadounidenses también habían pedido a los 192 miembros de Interpol que rechazaran la candidatura del veterano ruso.

“Los sucesos recientes demostraron que el gobierno ruso abusaba de los procesos de Interpol para acosar a sus opositores políticos”, dijo por su parte el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Garrett Marquis.

The United States strongly endorses Kim Jong Yang, a South Korean member of the INTERPOL Executive Committee who is serving as Acting President. As recent events show, the Russian government abuses INTERPOL’s processes to harass its political opponents. (1/2) — Garrett Marquis (@GMarquis45) November 20, 2018

INTERPOL and its member countries must uphold policies that advance international police coordination and preserve the rule of law. (2/2) — Garrett Marquis (@GMarquis45) November 20, 2018

Rusia, por su parte, acusó a sus críticos de llevar a cabo una “campaña para desacreditar” a Prokopchuk, a quien calificó de profesional respetado.

La victoria de Kim, un funcionario policial de Corea del Sur, supone que obtuvo al menos dos tercios de los votos emitidos en la asamblea general de la Interpol, celebrada el miércoles en Dubái. Ocupará el puesto hasta 2020, completando el mandatado de cuatro años de Meng Hongwei.

*Con información de AFP y AP