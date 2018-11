¿Cómo afectará el escándalo de correo electrónico de Ivanka Trump a la Casa Blanca?

El caso de Ivanka Trump es similar al de Hillary Clinton mientras ocupaba el cargo de secretaria de Estado. En 2016, la excandidata presidencial fue criticada por el ahora presidente Donald Trump, quien la acusó de poner a los Estados Unidos “en peligro”.

Sobre qué puede pasar en torno a esto, Publinews Internacional conversó con Laurence H. Trib, profesor de derecho constitucional en la Escuela de Derecho de Harvard, y con Fletcher McClellan, profesor de ciencias políticas en Elizabethtown College, Pennsylvania.

Laurence H. Trib

¿Qué consecuencias podría enfrentar Ivanka Trump?

“En una administración presidencial normal, Ivanka Trump perdería su autorización de seguridad y, casi con toda seguridad, su posición como oficial de la Casa Blanca y asesora presidencial. Pero debido a que la administración de Trump no es normal de ninguna manera, y porque Ivanka es, como le gusta recordar a todos, la 'Primera Hija', las únicas consecuencias que probablemente enfrentará serán la humillación pública y un intenso escrutinio e investigación por parte de Cámara de Representantes, incluso durante el llamado período de “escasa actividad“ antes de que los demócratas tomen el control de la Cámara en enero de 2019”.

Toda la situación parece bastante irónica

“Es irónico e hipócrita para la familia que llegó al poder, en parte al exigir, con un escandaloso refuerzo de los grandes mítines de campaña, que la Secretaria Clinton esté “encarcelada” por la forma en que usó correos electrónicos personales para comunicarse sobre asuntos gubernamentales y con funcionarios gubernamentales, para ahora decir 'en efecto, no importa, no es gran cosa', cuando sus propios familiares son atrapados haciendo exactamente por lo que dijeron que la oponente de Trump en la campaña presidencial debiese ser procesada y encarcelada. La afirmación de Ivanka y su padre de que eran novicios en temas políticos y que no entendían las reglas del correo electrónico es absurda. Después de ganar la presidencia argumentando que Hillary Clinton fue descalificada para ocupar ese cargo debido a que no tuvo en cuenta las reglas del poder ejecutivo para la comunicación por correo electrónico, ni Trump ni su hija Ivanka ni su esposo Jared, todos los cuales han puesto en peligro o filtrado material clasificado desde punto u otro desde la Inauguración, posiblemente pueden reclamar el desconocimiento de esas reglas de correo electrónico”.

Ivanka Trump. Foto: AFP

¿Podría estar en peligro la información clasificada?

“La información clasificada definitivamente podría estar en peligro. Es cierto que su padre, el Presidente, así como los abogados de Ivanka, afirman que no se reveló ningún hecho clasificado en ninguno de sus intercambios de correo electrónico, pero parece que hubo una gran cantidad de correos electrónicos de ese tipo e incluyeron correos electrónicos a otros funcionarios dentro y fuera de la administración de Trump, por lo que la probabilidad de que no se haya revelado información clasificada es, a mi juicio, muy baja”.

¿La administración de Trump enfrentará alguna consecuencia?

“Es probable que las consecuencias sean puramente políticas más que legales. Hasta ahora, el presidente Trump ha logrado evadir la justicia y cualquier responsabilidad pública significativa por cosas mucho peores que ha hecho personalmente. Dudo que el abuso informal y temerario de su hija del correo electrónico le importe mucho a Trump, más allá de reforzar el amplio reconocimiento de que él y su familia no son administradores responsables de la confianza pública”.

Fletcher McClellan

¿Podría ser investigada Ivanka?

“Depende del contenido. Si los correos electrónicos muestran que Trump estaba realizando negocios privados y no públicos mientras se desempeñaba como miembro del personal de la Casa Blanca, podría ser acusada de violar las leyes y pautas de ética federales. Si los correos electrónicos contenían información clasificada, podría ser investigada por violar la Ley de Espionaje. Hillary Clinton fue investigada por este delito: el FBI se negó a acusarla porque la ley exige pruebas de la intención de dañar a los Estados Unidos.

El director del FBI, James Comey, reprendió a Clinton por su "extrema negligencia" en el manejo de los correos electrónicos. Finalmente, no debe pasarse por alto que los Trump están siendo investigados por presuntamente alentar a los rusos a interferir en las elecciones de 2016 en los Estados Unidos, por lo que el Asesor Especial Robert Mueller puede tener interés en los correos electrónicos de Ivanka”.

Foto: AFP

¿Cuál es la relación entre los casos de Ivanka y Clinton?

“Ambos fueron acusados ​​de usar cuentas de correo electrónico personales para realizar negocios públicos, lo que posiblemente puso en peligro la seguridad nacional de los EEUU. Clinton era Secretaria de Estado y, por lo tanto, estaba al tanto de recibir información secreta.

No está claro cuánto acceso a información altamente clasificada ha tenido Ivanka Trump. Clinton usó un servidor privado para procesar el tráfico de correo electrónico, mientras que Trump y Kushner dicen que confiaban en los servidores de Microsoft utilizados por la Organización Trump.

Los críticos de Clinton argumentan que ocultó pruebas de comportamiento cuestionable al eliminar miles de correos electrónicos. Clinton dijo que las eliminaciones estaban relacionadas con asuntos personales y no asuntos públicos, y que ni el FBI ni los comités del Congreso dirigidos por los republicanos pudieron descubrir evidencia de conducta ilegal. El presidente Trump dice que ninguno de los correos electrónicos de Ivanka fueron eliminados”.

¿Qué se puede esperar?

“A corto plazo, esto es una vergüenza política para el presidente, que hizo de los correos electrónicos de Hillary Clinton un problema importante en las elecciones de 2016. Los partidarios del presidente continúan gritando “¡Encarcelen a (Clinton)!" en los mítines de Trump, y el presidente ha expresado repetidamente su interés en procesar a Clinton.

Ivanka y otros funcionarios actuales y anteriores de la Casa Blanca están siendo acusados ​​de hacer exactamente lo mismo que supuestamente Clinton hizo. A largo plazo, esto proporcionará a los demócratas, que controlarán la Cámara de Representantes en enero, otra oportunidad para investigar a la administración Trump por posibles violaciones a la seguridad nacional y conflictos de intereses.

Francamente, estas revelaciones también pusieron el foco de atención en los medios de comunicación, que se centraron en el problema del correo electrónico de Clinton en 2016, en gran medida fuera de proporción con su importancia real. Uno debe preguntarse si la cobertura de los correos electrónicos de Ivanka recibirá el mismo tipo de escrutinio”.