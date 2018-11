Italia embarga el “Aquarius” por tratamiento ilegal de residuos

En un nuevo golpe para las oenegés que rescatan migrantes en el mar, la Justicia de Italia solicitó el embargo del barco humanitario “Aquarius”, acusado de tratamiento ilegal de residuos peligrosos.

En una conferencia de prensa, la oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF), que fleta el “Aquarius” desde el 2016 junto la organización humanitaria SOS Mediterráneo, anunció que presentará recurso y recalcó que durante estos años no han recibido ninguna amonestación o alerta por parte de las autoridades.

MSF denunció, además, “una medida desproporcionada e instrumental, destinada a criminalizar por enésima vez la acción médico-humanitaria en el mar”.

We strongly condemn the decision by Italian judicial authorities to request the seizure of the Aquarius for alleged anomalies in its disposal of on-board waste.

It's a disproportionate & unfounded measure aimed at criminalizing lifesaving medical-humanitarian action at sea. https://t.co/REm8SCEsCo

— MSF International (@MSF) November 20, 2018