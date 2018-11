Estrangulan y abandonan cuerpo de adolescente en Bárcena

El cadáver de un adolescente de aproximadamente 14 años fue localizado por un grupo de vecinos que caminaban en el kilómetro 21 de la ruta que conduce a Bárcena, Villa Nueva.

El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales atendió la emergencia y al llegar al lugar constataron que el menor de edad presentaba señales de violencia y que había sido estrangulado.

“El menor presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. Fue estrangulado con una cinta de zapato, la cual todavía la tenía atada al cuello”, informó Mario Upún, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales.

Foto: Bomberos Municipales Departamentales

Sin identificar

La víctima no fue identificada ya que no portaba documentos. Los vecinos dijeron que el hombre no era del sector.

El cadáver fue llevado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) como “XX”. Se informó que vestía pantalón café, chumpa y una playera negra.

Los fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para recabar evidencias; sin embargo, se sospecha que el crimen se cometió en otro lugar y que luego abandonaron el cuerpo en Bárcena.

El dato

En Guatemala, las personas fallecidas que no son identificadas pueden estar hasta ocho semanas en la morgue del Inacif.