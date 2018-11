VIDEO. Vapulean a dos presuntos delincuentes en dos lugares distintos

Dos presuntos delincuentes fueron vapuleados en distintos puntos de la ciudad por personas que los acusaban de supuestamente haber robado cerca de donde fueron capturados.

El intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo, informó sobre uno de los incidentes. "Un hombre está siendo vapuleado, señalado de robar cerca de la 2a. calle y 1a. avenida, en el Mercado El Guarda, zona 11", decía la información compartida en sus redes sociales.

Están vapuleando un hombre, señalado por transeuntes de robar cerca de 2 calle 1 avenida Mercado El Guarda #TraficoGT zona 11. Tras correrlo, lo alcanzaron cerca de puente El Trébol, donde lo tienen rodeado. Policía coordinada. Afecta #TransitoGT a calzada Aguilar Batres sur. pic.twitter.com/Bm2DP1vvue — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 15, 2018

Los hechos

En El Guarda

(Se recomienda discreción. Las imágenes pueden ser sensibles para algunas personas)

Uno de los vapuleados es el anteriormente mencionado. Se trata de un adolescente de 17 años a quien comerciantes del mercado El Guarda acusaban de supuestamente robar celulares.

Al ser rescatado por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), se constató que no cargaba documentos de identificación pero tampoco se le fue hallado algún objeto por el cual era acusado.

Fue trasladado al Hospital Roosevelt para su curación. Finalmente, como no hubo parte pidiente, no fue consignado.

En La Reformita

(Se recomienda discreción. Las imágenes pueden ser sensibles para algunas personas)

La otra persona fue vapuleada en la colonia La Reformita, zona 12, según el video que circula en las redes sociales.

¿Cómo lo agarró? Lo corrí, los otros lo dejaron vendido", se escucha decir a una de las voces en este material audiovisual.

Las imágenes son más que evidentes. Mientras el supuesto delincuente era golpeado, una de las personas le reclamó diciendo "cuesta ganar los centavitos. ¿Cuánto vale una moto, mano?".

Otro de los presentes le reprochó que la gente estaba harta de ellos.

"La gente no los quiere, malditos", "Aprendan lo que les pasa a los ladrones, aprendan", decían algunas de las voces.

A lo que el vapuleado solamente pudo contestar "Ya no, muchá, por favor, ya me castigaron. Yo no fui, de veras".