Motivan a invertir en los jóvenes y las mujeres en el XII Encuentro Empresarial

El desempleo y la migración fueron los temas que se abordaron durante la inauguración del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, por lo que la titular de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Marco Augusto García Noriega, resaltaron la necesidad de capacitar a las nuevas generaciones para que haya mano de obra capacitada y así no se trasladen a otros países.

Grynspan recordó frente a alrededor de 700 empresarios que la región le ha dado el dinamismo al comercio internacional y a la inversión para un crecimiento económico, por lo que para incrementar el dinamismo de las economías se debe intensificar la integración regional. Además, demandó mayor integración empresarial.

“Estamos viendo tanto en la península ibérica como en América Latina una paradoja de que hayan altas tasas de desempleo juvenil y altas tasas de vacantes laborales, entre el 50% y 60% de nuestras compañías no están logrando conseguir trabajadores con las habilidades que se necesitan, es decir nuestros jóvenes no solo están desempleados, sino subempleados y el otro gran desperdicio son las dificultades que tienen las mujeres para tener igualdad en las oportunidades económicas, 11% del PIB se pierde según un estudio y de acuerdo con el Banco Mundial, el 40% de la inversión en educación se pierde por falta de oportunidades para las mujeres”, resaltó.











































Cuestiona investigaciones

También el representante del sector empresarial explicó durante ocho puntos la importancia de capacitar a las futuras generaciones en tecnología, así como también continuar la lucha contra la corrupción como lo ha hecho Chile y Uruguay.

No obstante, no desaprovechó el momento para comentar que en el país se está bajo una intervención fiscal judicial internacional, la cual es apoyada por algunos miembros de la comunidad internacional.

“La corrupción pasó a ser un tema de ideología, partidista, despreciar al empresario como si fuera el único sujeto de delito y vemos esto como una política de populismo, y los empresarios han sido perseguidos selectivamente”, resaltó García Noriega.

Además, el empresario rechazó las dictaduras en Nicaragua y Venezuela, e hizo un llamado a la integración.











































Recuerda la conquista de Colón

El presidente, Jimmy Morarles, reconoció el trabajo de los empresarios por el apoyo que han dado, por ejemplo, en educación, pero a la vez les recordó los riesgos que se deben asumir, ya que comentó su experiencia de ser humorista y empleador como vendedor de plátanos en La Terminal, por donde pasó complicaciones para pagarles a los empleados. Asimismo, les recordó que no los criticaría como lo hacen otros.

“Cuando las autoridades tanto teológicas como legales y científicas decían no, no hay, por más lejos que hemos ido, no hay destino, incluso Cristóbal Colón dijo vamos a llegar a las islas orientales sin saber que hay un continente de por medio, y un 4 de agosto sale de la península ibérica y pasa un mes y no se ve nada, y llega al segundo mes y no ve nada, sino hasta llegar acá”, explicó. La canciller, Sandra Jovel, informó que en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, Morales se reunirá con siete jefes de Estados y tendrá un encuentro en conjunto con los mandatarios de El Salvador y Honduras. Además, posiblemente se reúna con su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega.