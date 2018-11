Marco García Noriega: "Se presentará al país como un objetivo económico"

Para hablar sobre el evento, cuyo lema es: “Una Iberoamérica Próspera, Inclusiva y Sostenible”, Publinews habló con Marco Augusto García Noriega, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Además se refirió sobre las recientes decisiones del presidente, Jimmy Morales, sobre la CICIG y su comisionado, así como las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).

¿Cuál es el objetivo del Encuentro Empresarial Iberoamericano?

Esta será la XII Cumbre de empresarios que se junta con la de jefes de Estado. Se originó a instancias del BID y el gobierno de España hace años y a Guatemala le tocó organizar esta cumbre, después de que la última fuera en Cartagena. Después de esta tendremos una similar en 25 o 30 años.

¿Qué logra el país con ser sede del encuentro?

Lograr que vengan empresarios interesados en invertir en el país. Ya tenemos confirmados a más de 400 empresarios.

¿Qué resultados esperan?

Presentar a Guatemala como un objetivo económico. Con los empresarios vamos a intercambiar experiencias sobre las distintas formas de hacer negocios en Latinoamérica, que en los últimos años se han vuelto en un atractivo para los países europeos. El país representa un mercado de más de 500 millones de personas y eso les interesa mucho a las economías avanzadas.

Foto: Alejandro García

¿Qué temas se van a abordar?

La contribución de los empresarios para 2030, comercio e inversión, prosperidad y desarrollo de todos los países, además de la utilización de la tecnología en el quehacer de los negocios y donde se va a hacer un análisis de las últimas herramientas tecnológicas para realizar los negocios de una forma más rápida y expedita sin que esté presente. También mujer y negocios porque el papel de esta en la última década ha sido relevante. Creemos que es importante que nos compartan sus experiencias e incentiven a otras mujeres a nuevos negocios y que triunfen como ellas lo han hecho.

¿Tienen contemplado reunirse con algunos jefes de Estado?

En el encuentro participarán jefes de Estado y tenemos confirmados a Lenín Moreno, de Ecuador; Enrique Peña Nieto, de México; Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español y al rey Felipe VI; a Danilo Medina, de República Dominicana; Antoni Martí, de Andorra; y el presidente de Colombia, Iván Duque. Podríamos establecer un récord porque habrá un conversatorio económico entre jefes de Estado sobre desarrollo económico y emprendimiento empresarial. El rey Felipe VI va a entregar el premio que cada dos años se entrega al empresario más destacado de Iberoamérica.

¿Qué se espera de los tres poderes del Estado para mejorar la inversión?

Lo más importante es la certeza jurídica y física para que las reglas estén claras para cualquier inversionista y que no tengan un revés como los que han tenido en los últimos tiempos, como Minera San Rafael, donde hubo un retardo injustificado de la administración de la justicia y que no resolvieron el caso, sino que la dejaron en una consulta que está en el limbo por los recursos que se plantearon. Eso es lo que hay que evitar.

¿Qué se les dirá a los empresarios interesados en invertir en el país teniendo casos como el que menciona?

En este momento esa es la realidad del país, pero tenemos que cambiarlo. Los jueces deben comprender que el daño no es para la empresa, es para el país. El hecho de no impartir justicia en el momento adecuado provoca pérdida de empleos y no nos podemos quedar aislados.

Marco Augusto García Noriega, presidente del Cacif, visitó las instalaciones de Publinews para hablar sobre la XII Encuentro Empresarial Iberoamericano. / Foto: Alejandro García

¿Qué opinión tienen sobre la CC?

No ha cumplido la función como se espera. Creemos que deben cumplir su mandato para el cual fueron electos. La circunstancia que pone al país es de contingencia porque problemas como el de la Minera San Rafael y otros podrían traer demandas para Guatemala arriba de US$3 mil millones.

¿Todos los magistrados han incumplido con su función?

Para mí, algunos. No me gustaría decir nombres, pero dejan mucho que desear en relación a judicaturas anteriores.

¿Por qué el Cacif ha guardado silencio ante las decisiones del presidente, Jimmy Morales, contra la CICIG y su comisionado?

Consideramos que la diplomacia internacional no le corresponde a la CC, sino al presidente. La CC no puede invadir bajo ningún punto de vista el ámbito de carácter internacional.

Este problema puede afectar las inversiones…

Tenemos que salir de esta crisis que hemos estado viviendo, pero es responsabilidad de todos los guatemaltecos cumplir el papel que nos corresponde. Es una situación complicada porque el país está polarizado, pero debemos llegar a conclusiones a través del diálogo.

¿Apoyan al presidente?

Lo apoyamos como la persona que fue electa democráticamente y que tomó posesión dentro del marco legal y constitucional.

¿Qué esperan de las próximas elecciones?

Tenemos que ver que las reglas del juego se cumplan y que las elecciones sean transparentes.