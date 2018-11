Cinco aspectos sobre las reformas electorales

Durante la sexagésima primera sesión ordinaria celebrada en el Congreso de la República, se continuó con la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Rechazo por no cumplir promesa

De los dos artículos que se votaron ayer ninguno fue aprobado, ya que según evidenciaron los diputados Delia Bac, Fernando García Gudiel y Estuardo Galdámez, el compromiso que había para apoyar la reforma al artículo 407 “N” del Código Penal dependía de aprobar el transfuguismo, consenso que la UNE no cumplió.

Arzú Escobar y Taracena discuten por el PAN

Durante la discusión sobre las asambleas nacionales y su integración, el diputado de la UNE Mario Taracena recordó la pelea que tuvo con el exalcalde Álvaro Arzú Irigoyen cuando integraban el Partido de Avanzada Nacional (PAN), por lo que el hijo de Arzú le recordó que había ganado el partido, pero luego lo destruyeron, por lo que Taracena le respondió que era un “patojo mocoso”.

Denunciarán a la directiva de Taracena

Los congresistas Delia Bac y Luis Hernández Azmitia confirmaron que presentarán denuncias penales contra el expresidente del Congreso Mario Taracena y la junta directiva por haber prohibido el transfuguismo en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que se hizo bajo engaños y eso les ha generado problemas para presidir comisiones legislativas y poderse reelegir el próximo año.

Sin votos para el transfuguismo

Taracena recordó que la ciudadanía no quiere más tránsfugas en el Congreso, por lo que agradeció a los 111 diputados que apoyaron en 2016 esa reforma. Sin embargo, Bac y Galdámez le reprocharon al expresidente de ese organismo esa medida, ya que él es el “tránsfuga número 1” porque pasó por el PAN, la UCN y ahora en la UNE.

En duda continuidad de reforma electoral

El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, respondió que serán los jefes de bloque los que decidan si continuará la discusión de los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos debido a que no se ha aprobado ningún artículo en siete sesiones, de las cuales tres no se llevaron a cabo por no contar con el cuórum requerido.