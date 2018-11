Hermano de vicepresidente Pence es electo para el Congreso de EE. UU.

Greg Pence, el hermano mayor del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ganó un escaño en la Cámara de Representantes el martes, poco después de que las urnas de las elecciones de medio término comenzaran a cerrarse.

El hombre de negocios de 61 años y veterano militar reclamó la victoria en nombre de los republicanos en el mismo distrito que alguna vez lideró su hermano en Indiana.

Antes de convertirse en el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence pasó de servir en el republicano distrito 6 en el sur de Indiana a convertirse en gobernador de ese estado conservador.

En su primera campaña para un cargo público, el mayor de los dos Pence prometió apoyar la agenda impulsada por su hermano y Trump en Washington, describiéndose a sí mismo como un conservador que se opone al aborto y apoya los derechos de propiedad de armas de fuego.

A través de su cuenta de Twitter, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, felicitó a su hermano mayor al ser electo para el Congreso.

Congrats to my brother @GregPenceIN on being elected to serve in the US Congress. Greg served our country admirably in uniform & will do the same in Washington DC. I am so proud & look forward to working w/ him to advance @RealDonaldTrump’s agenda for America & the Hoosier State!

— Mike Pence (@mike_pence) November 7, 2018