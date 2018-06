Mike Pence hablará sobre inmigración con los presidentes del Triángulo Norte

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence se reunirá este jueves con los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala para hablar sobre la crisis migratoria en la frontera sur de su país.

El vicemandatario estadounidense será acompañado en la reunión con los presidentes centroamericanos por Kirstjen Nielsen, Secrataria de Seguridad Nacional, la oficina responsable de la política de inmigración del gobierno de Donald Trump.

"Si no tienen condiciones de entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias", dijo Pence a medios internacionales.