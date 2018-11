Los duelos más sobresalientes en las legislativas de Estados Unidos

Estados Unidos encara este martes unas elecciones legislativas que se perciben como una especie de referéndum sobre la Administración de Donald Trump, dos años antes de los comicios presidenciales.

Bajo ese marco, en los diferentes estados del país se disputan duelos interesantes. Estos son los más destacados.

“Betomanía”

Una de las carreras que más interés despiertan entre los votantes es la que disputan el republicano Ted Cruz, quien busca conservar la banca en la Cámara alta por Texas, y el representante demócrata Robert Francis O'Rourke, mejor conocido como “Beto” O'Rourke.

El legislador demócrata, de 46 años y congresista desde hace tres períodos (y ex integrante de una banda punk), impone un fuerte desafío en las zona urbanas.

20 months, 254 counties, no PACs. Running to serve, represent, fight for all 28 million Texans. Find your polling place at https://t.co/ckkFImqYz6 pic.twitter.com/lumrKLvDYI — Beto O'Rourke (@BetoORourke) November 6, 2018

Por su parte, Cruz, de 47 años, tiene mejor aceptación en las zonas rurales de un estado generalmente republicano.

Today is the day, Texas! Get out and vote! #KeepTexasRed — Ted Cruz (@tedcruz) November 6, 2018

Si Cruz, que fue rival de Trump en las primarias de 2016, pierde la banca frente a O'Rourke, sería una importante victoria para el Partido Demócrata.

Duelos femeninos

Por Arizona, dos mujeres disputan la banca del estado en el Senado.

La republicana Martha McSally, una expiloto de la Fuerza Aérea de 52 años e integrante de la Cámara de Representantes desde hace dos períodos, se enfrenta a la demócrata Kyrsten Sinema, de 42, que ocupa un curul en la Cámara baja desde hace tres legislaturas y un mujer que se crió en la pobreza tras el divorcio de sus padres.

God Bless America 🇺🇸 pic.twitter.com/zJzc0HLm3l — McSally For Senate (@MarthaMcSally) November 6, 2018

Ambas figuran cabeza a cabeza en las encuestas en un estado en el que Trump ganó por 3.5 puntos porcentuales en la elección de 2016.

McSally y Sinema buscan el puesto que dejará vacante Jeff Flake, un crítico de Trump que no se presenta a la reelección. Será la primera vez que Arizona tenga una mujer en la Cámara alta.

Happy Election Day! I started my morning with a run on the U of A campus in my hometown of Tucson. Next, off to thank Arizonans for voting. I’m so grateful to be here on this gorgeous day. — Kyrsten Sinema (@kyrstensinema) November 6, 2018

Demócratas en peligro

Los candidatos demócratas al Senado de Misuri, Dakota del Norte e Indiana arriesgan perder sus bancas.

En Misuri (donde Trump sacó una ventaja de 18 puntos en 2016), el republicano Josh Hawley, fiscal general del estado, se pelea el puesto con la senadora demócrata Claire McCaskill.

Trump ha hecho campaña por Hawley, de 38 años, a quien considera una “estrella en ascenso” del Partido Republicano.

A fantastic evening in Cape Girardeau, Missouri. Josh @HawleyMO will be a tireless champion for YOU. He is great on jobs, great on tax cuts, and tough on crime. He shares your values, and he will always support our Military, Vets and Police! Get out tomorrow and VOTE for Josh!! pic.twitter.com/YPB8nqX2d6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2018

En Dakota del Norte, donde Trump ganó por 36 puntos, la senadora demócrata Heidi Heitkamp lucha por su supervivencia política contra el republicano Kevin Cramer, representante desde hace tres períodos y líder en las encuestas.

My get out the vote message for our supporters today: #NDSen pic.twitter.com/RkUETbsvTE — Kevin Cramer (@kevincramer) November 5, 2018

Mientras tanto, en Indiana, el senador demócrata, Joe Donnelly, lleva una leve ventaja sobre su desafiante republicano, Mike Braun, un empresario de 64 años, en un estado en el que Trump sacó una ventaja de 19 puntos en 2016.

We released the final ad of our campaign today. We're proud of it. It's time to stop fighting and work together. I hope you'll take a look. pic.twitter.com/zmSguKe9va — Joe Donnelly (@JoeforIndiana) November 1, 2018

El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, podría verse en dificultades para conservar la banca que ostenta desde 2006, tras enfrentar cargos de corrupción que le fueron retirados al declararse nulo el juicio debido a la falta de acuerdo del jurado. El empresario republicano Bob Hugin le disputa el puesto.

.@RepSires and the @HudsonDems slate got Bob’s vote! Send us your pictures at the polls this morning using the hashtag #TeamMenendez! #NJSen pic.twitter.com/DEEKQFTzte — Menendez for NJ (@BobMenendezNJ) November 6, 2018

Florida en la mira

El senador demócrata, Bill Nelson, de 76 años, quien fue especialista de carga en un transbordador espacial en 1986 y ocupa la banca desde 2000, enfrenta el fuerte desafío del gobernador del estado, el republicano Rick Scott.

James’s parents are letting him stay up late to watch the election results! Make sure he gets to celebrate a big win: VOTE 🗳 #ScottsTots pic.twitter.com/XKhC6RGhyJ — Rick Scott (@ScottforFlorida) November 6, 2018

La otra carrera que sobresale es la que busca llenar la gobernación que deja Scott, que disputan el demócrata Andrew Gillum, alcalde de Tallahassee, y el republicano Ron DeSantis, de 40, miembro de la Cámara de Representantes y ardiente defensor de Trump.

Primera gobernadora afrodescendiente

En Georgia, Stacey Abrams, exlíder de la minoría en la Cámara de Representantes del estado, disputa la gobernación contra el republicano Brian Kemp, secretario de Estado local.

It's Election Day. The polls are OPEN. One vote could be the difference between winning and losing today – and the candidate whose supporters show up will be Georgia's next governor. It's now or never. Let's get it done. https://t.co/ibvTOolZIJ #gapol pic.twitter.com/f3XSO1Z9I2 — Stacey Abrams (@staceyabrams) November 6, 2018

De ganar, Abrams, quien cuenta con el apoyo de celebridades como Oprah Winfrey, entre otras, se convertiría en la primera mujer afrodescendiente en alcanzar una gobernación en el país.

*Con información de AFP y AP