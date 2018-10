Capturan a exfuncionarios en operativo del MP y CICIG

Este lunes se lleva a cabo un operativo de parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en seguimiento a un caso que se encuentra en proceso de investigación.

Son al menos diez diligencias de allanamiento las que se desarrollan en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa.

Las acciones se realizan con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y hasta el momento han dejado como resultado la captura de cuatro personas.

Las autoridades no han brindado detalles sobre el caso al que se le da seguimiento, y solamente confirmaron que está bajo reserva.

El portavoz de la CICIG, Matías Ponce, señaló que no se trata del “caso Pavón”.

Capturados

Los detenidos son:

Carlos Vielmann , exministro de Gobernación.

, exministro de Gobernación. Stu Velasco , exsubdirector de la Policía Nacional Civil

, exsubdirector de la Policía Nacional Civil Víctor Manuel Ruiz González

Una persona más de quién no se ha confirmado la identidad.





















Rechazan estar vinculados con delitos

A su ingreso a la Torre de Tribunales, Carlos Vielmann, exjefe de la cartera del Interior, aseguró ante los periodistas que desconoce los señalamientos en su contra. Además, calificó como un “show político” su detención.

“Es una persecución perversa que me han tenido, estuve siete años en España me absolvieron los tribunales, hubo una casación y la gané, los cinco jueces me absolvieron. Si se trata de caso Pavón es una violación más, que ha sido una constante en mi caso”, añadió.

“A mí si me llaman me presentó, no tengo nada que ocultar, pero como les encanta el show, acusar, juzgar y condenar pública y mediáticamente así lo han hecho conmigo, como con muchas personas, abusan de la prisión”, manifestó Vielmann.

En tanto, Stu Velasco, Subdirector General de Investigación Criminal (SGIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que solamente se le informó que su captura es por supuestas ejecuciones extrajudiciales, pero que no es la primera vez que intentan hacer señalamientos de ese tipo en su contra.

“Soy honrado, orgulloso de ser policía y este país merece ser mejor. Nunca voy a claudicar y nunca voy a ceder ante la corrupción y ante el crimen. Soy un hombre de Estado, creo en la justicia y la voy a enfrentar con carácter”, manifestó.

También se dirigió a su familia y a toda la PNC para asegurarles que siempre ha actuado con honradez, responsabilidad y objetividad, sin responder a ninguna persona o sector en específico.

“Hoy saldré en los medios de comunicación, pero tengan la certeza de que no voy por corrupción o criminal, voy por trabajar por este país, por expresar mis opiniones abiertamente”, aseguró.