Capturan al exministro de Gobernación, Carlos Vielmann

Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes al exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, por su presunta vinculación con un caso que se encuentra bajo investigación.

Su detención se dio durante una serie de allanamientos realizados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

De forma preliminar se indicó que son diez diligencias de allanamiento las que se realizan en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles acerca de qué caso se trata y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información.

La orden de aprehensión contra el exfuncionario fue girada por el Juzgado de Mayor Riesgo A.

#AHORA Se confirma la captura del exministro de Gobernación, Carlos Vielman, junto con otras tres personas, en operativos del @MPguatemala y @CICIGgt | Vía @EmisorasUnidas pic.twitter.com/f3jdAQCsdR — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 29, 2018

Además de Vielmann fueron detenidas otras tres personas, incluido Stu Velasco, exsubdirector General de Investigación Criminal de la PNC.

Son cinco órdenes de captura las que se esperan ejecutar contra personas señaladas de diferentes delitos, entre estos, ejecución extrajudicial y tortura.

















“Show político”

A su ingreso a la Torre de Tribunales, el exjefe de la cartera del Interior, aseguró ante los periodistas que desconoce los señalamientos en su contra. Además, calificó como un “show político” su detención.

“Es una persecución perversa que me han tenido, estuve siete años en España me absolvieron los tribunales, hubo una casación y la gané, los cinco jueces me absolvieron. Si se trata de caso Pavón es una violación más, que ha sido una constante en mi caso”, añadió.

“A mí si me llaman me presentó, no tengo nada que ocultar, pero como les encanta el show, acusar, juzgar y condenar pública y mediáticamente así lo han hecho conmigo, como con muchas personas, abusan de la prisión”, manifestó Vielmann.

De igual forma, aseguró que la CICIG “se ha convertido en un grupo paralelo en el país”.

Absuelto en caso Pavón

El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, que tiene nacionalidad española, fue juzgado por la Audiencia Nacional de ese país por supuestamente crear un cuerpo paramilitar que mató a siete presos en 2006 en Guatemala y fue absuelto.

La sentencia dictada en marzo de 2017, y confirmada por el Tribunal Supremo de España en julio de este año, no consideró probado que el exministro, ordenara estos asesinatos ni tampoco que haya constancia de "un plan diseñado desde el Gobierno para su eliminación".

La Fiscalía pedía 160 años de prisión por los delitos de asesinato y crímenes de lesa humanidad.

El tribunal consideró que el hecho de que Vielmann acudiera el día de la toma policial, 5 de septiembre de 2006, a supervisar el operativo no significa que estuviera enterado de la muerte de los presos más conflictivos.