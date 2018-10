Sospechoso arrestado en EE. UU. por envío de presuntas bombas

La policía federal de Estados Unidos arrestó a un sospechoso vinculado al envío por correo de al menos 12 paquetes con presuntas bombas dirigidos a críticos del presidente Donald Trump, informó este viernes una portavoz del Departamento de Justicia.

"Podemos confirmar que una persona está bajo custodia", publicó en Twitter, anunciando una conferencia de prensa para las 18H30 GMT. Varios medios estadounidenses informaron que el sospechoso fue detenido en Florida para ser interrogado.

The #FBI can confirm we have one person in custody. There will be a press conference in Washington, D.C. at the Department of Justice at 2:30pm ET.

— FBI (@FBI) October 26, 2018